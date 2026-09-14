В Коломне завершился второй сезон фестиваля «Маги в парках»

Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» завершился 12 сентября гала-концертом в парке Мира Коломны, где выступили 39 финалистов и известные иллюзионисты из разных стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Второй фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» завершился 12 сентября гала-концертом в парке Мира Коломны. На главной сцене с 12:00 до 16:00 выступили 39 начинающих и профессиональных иллюзионистов из Подмосковья и других регионов России.

Жюри определило 12 победителей. Титулы «Мисс Магия» и «Мистер Магия» получили Яна Наумик из Ростова-на-Дону и Артем Попов из Химок. Приз зрительских симпатий завоевал Дмитрий Битюцкий из Мытищ, а самым оригинальным признали номер Юрия Однокулова из Ижевска. Главным призом для победителей стала возможность выступить в представлении братьев Сафроновых.

Во второй части программы с 16:00 до 21:00 парк посетили 8,8 тыс. человек. Перед зрителями выступили Ингвар, заслуженный артист России Валерий Бастраков, японский иллюзионист Таиши Укай, команда Виктора Шишко из Беларуси, а также артисты из Южной Кореи Квак Джихон и КиМун До. Кульминацией стало представление братьев Сафроновых с каскадерскими номерами и иллюзионами.

В парке также работали фокусники, цирковые артисты и интерактивная научная площадка с опытами и катушками Тесла. Одновременно проходило празднование Дня города Коломны. За весь день парк Мира посетили более 20 тыс. человек. Фестиваль организовала АНО «МосОблПарк» при содействии министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.