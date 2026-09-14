Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:42

В Подмосковье с начала лета устранили 16,7 тыс нарушений на площадках

Балансодержатели детских и спортивных площадок Подмосковья с начала лета устранили 16 712 нарушений, выявленных во время плановых проверок оборудования и покрытий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Балансодержатели детских игровых площадок регулярно проверяют игровую инфраструктуру региона. Специалисты оценивают безопасность конструкций, целостность покрытий и устойчивость оборудования.

С начала лета в муниципалитетах Московской области выявили и устранили 16 712 нарушений на детских игровых площадках. Больше всего дефектов устранили в Мытищах — 1 418, Щелкове — 948, Орехово-Зуевском округе — 938, Истре — 925 и Красногорске — 916.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что в регионе насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, необходимо устранить в течение суток, а до ремонта ограничить детям доступ к площадке.

По вопросам ремонта детских игровых площадок жители могут обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.