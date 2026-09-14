6 благоустроенных пространств открыли в Подмосковье ко Дню городов

Шесть новых благоустроенных пространств открыли для жителей в Щелкове, Истре, Лобне и Богородском округе ко Дню городов. В муниципалитетах появились три лесопарка, набережная, бульвар и сквер, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье ко Дню городов открыли шесть благоустроенных пространств. Новые места для отдыха появились в Щелкове, Истре, Лобне и Богородском округе.

В Щелкове открыли лесопарк «Спутник», а в Истре — лесопарк «Массовка». На обеих территориях обустроили дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и площадки для выгула собак. В «Спутнике» также проложили экотропу, установили вендинговый аппарат с кормом для животных и лыжероллерную трассу, в «Массовке» — лыжную трассу.

В Лобне открылись набережная пруда «Москвич» и сквер в микрорайоне Депо. На набережной обновили береговую линию, сделали деревянные настилы, смотровую площадку, пирс и амфитеатр, а также оборудовали игровые зоны, кафе и прокат лодок. В сквере появились дорожки, детская и спортивная площадки, зоны отдыха и пергола с качелями.

В Богородском округе благоустроили лесопарк «Волхонка» и Богородский бульвар. В лесопарке проложили дорожки, создали спортивный кластер, кинологический маршрут, пирсы и детские площадки, построили лесную лабораторию и очистили карьер. Бульвар соединил районы Заречье и Центральный микрорайон: здесь появились пешеходные дорожки, навесы с качелями, фонтан и озеленение.

Лесопарки обновляют по программе «Парки в лесу», остальные общественные пространства — по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.