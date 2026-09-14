Правда ли, что зумеры – самое глупое поколение: мнение экспертов

Как соотносятся интеллектуальные способности миллениалов, зумеров и альфа и есть ли в этом реальная проблема, читайте в материале РИАМО.

В интернете нередко можно встретить информацию о том, что поколение зумеров (в России к ним обычно относят людей, родившихся в 2003-2015 годах) – первое, оказавшееся глупее своих родителей. Например, об этом пишет британский ученый Джаред Куни Хорват. Но так ли это на самом деле?

Правда ли, что зумеры глупее миллениалов: можно ли сравнивать интеллект поколений

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Как отметил в комментарии для РИАМО педагог, тренер по развитию памяти и внимания, основатель Центра развития Куляевых в Сочи Евгений Куляев, результаты международного теста оценки качества образования PISA действительно дают основания говорить о некоторой проблеме: в среднем по странам ОЭСР с 2015 по 2025 год показатели чтения снизились на 28 баллов, математики – на 22. Однако делать на основании этого глобальные выводы о разнице в интеллекте неправильно.

«Интеллект невозможно измерить одной школьной контрольной. В него входят память, мышление, речь, способность учиться, решать новые задачи, видеть связи, создавать идеи. И по всем этим направлениям картина разная», – пояснил эксперт.

С этим мнением согласны и другие собеседники РИАМО. В частности, методист направления английского языка онлайн-платформы «ИнтернетУрок» Валерия Матвеева полагает, что авторы публикации New York Post о «глупости зумеров» смешивают разные понятия: уровень учебных достижений, особенности внимания и общий уровень интеллектуального развития.

По мнению экспериментального психолога Екатерины Суворовой, сообщения о том, что поколение Z якобы впервые оказалось интеллектуально слабее поколения родителей, строятся на чрезмерном обобщении и широком толковании отдельных исследований. Как пояснила собеседница РИАМО, долгое время в науке доминировал «эффект Флинна»: каждое новое поколение в XX веке показывало результаты тестов на IQ в среднем на 3 пункта выше, чем предыдущее, что было связано с улучшением питания, доступностью образования и усложнением окружающей среды. Однако в последние 10-15 лет в ряде развитых стран исследователи фиксируют так называемый «обратный эффект Флинна» − небольшое снижение или стагнацию результатов в определенных типах тестов.

«Но эксперты подчеркивают: это снижение касается специфических навыков, а не общего интеллекта. Так, ухудшилась способность решения абстрактных и логических задач, но при этом словесное мышление почти не изменилось, а вот пространственное мышление значительно улучшилось», – пояснила Суворова.

Чем зумеры отличаются от миллениалов: память, внимание и работа с информацией

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По мнению Евгения Куляева, миллениалы (в России к ним обычно причисляют людей 1984-2000 годов рождения – ред.) оказались в довольно интересном положении.

«Детство у многих было еще аналоговым: бумажные книги, длинные разговоры, игры во дворе, ожидание любимой передачи по расписанию. А уже во взрослом возрасте появились интернет, смартфоны и возможность за секунды получить почти любую информацию. Получился своеобразный мост: сначала они учились удерживать знание внутри себя, а потом освоили цифровые инструменты», – рассказал собеседник РИАМО.

В отличие от миллениалов, поколение Z (зумеры) росло уже с интернетом. Для него естественно быстро найти информацию, переключиться между форматами, разобраться в новом приложении, посмотреть инструкцию и тут же попробовать.

«У этих ребят очень быстрый мозг. Они часто лучше взрослых ориентируются в большом потоке информации и не боятся новых технологий» Евгений Куляев тренер по развитию памяти и внимания, основатель Центра развития Куляевых в Сочи

«Но скорость — это еще не глубина. Можно за десять минут просмотреть двадцать сообщений и пять роликов, но так и не удержать ни одной мысли надолго. Среда постоянно тренирует переключение, а навык длительного погружения остается без нагрузки», – пояснил Куляев.

В чем зумеры сильнее миллениалов: цифровые навыки, адаптация и работа с информацией

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Как отметила Елена Воронова, если поколение Z и проигрывает своим родителям в умении часами читать тексты или выполнять рутинные арифметические действия в уме, то в других областях оно демонстрирует явное превосходство:

Визуально-пространственный интеллект. Зумеры, выросшие на видеоиграх и интерфейсах с богатой графикой, гораздо быстрее ориентируются в новых цифровых средах, лучше воспринимают информацию через схемы, инфографику и видео.

Скорость фильтрации информации. В условиях информационного шума мозг представителей молодого поколения научился быстрее отсеивать нерелевантные данные. Защита от информационной перегрузки значительно выше развита у молодого поколения.

Критическое отношение к иерархиям и гибкость. Поколение Z лучше адаптируется к быстрым изменениям, быстрее осваивает новые инструменты (например, нейросети) и склонно подвергать сомнению устаревшие догмы, что является признаком развитого критического мышления, а не его отсутствия.

Эмоциональный интеллект. Современные исследования показывают, что зумеры чаще открыто говорят о ментальном здоровье, лучше распознают свои эмоции и более толерантны, что тоже можно признать формой интеллектуального развития.

«Еще несколько лет назад ценилось энциклопедическое знание фактов (которые теперь легко найти во всемирной паутине). Сегодня ценится умение задать правильный запрос, проверить источник и синтезировать информацию. Родители, оценивая детей по старым меркам, видят невежество, тогда как дети просто используют другую стратегию», – полагает доцент Финансового университета.

Клиповое мышление и эффект Google: как цифровая среда меняет память

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О том, что работа с памятью в принципе меняется, рассказала и Екатерина Суворова. По ее словам, поисковые системы, карты, облачные заметки и другие цифровые инструменты позволяют человеку меньше запоминать саму информацию и лучше помнить, где и как ее найти.

«Исследования так называемого “эффекта Google” показывают: когда человек ожидает, что нужные сведения останутся доступными извне, он может хуже запоминать содержание, но лучше помнить путь к этой информации. Это не обязательно означает деградацию памяти – часть функций хранения информации переносится на внешние инструменты», – отметила собеседница РИАМО.

По мнению Суворовой, говорить о «коротком внимании поколения Z» слишком грубо.

«Один человек способен часами концентрироваться на значимой игре или сложном проекте и одновременно быстро отвлекаться во время пассивной лекции. На устойчивость внимания влияют мотивация, сон, сложность материала и внешние помехи, а не только поколение» Екатерина Суворова экспериментальный психолог

В качестве одного из рисков современной цифровой среды эксперт назвала иллюзию знания.

«Когда информация постоянно находится под рукой, знакомое может казаться понятым, а часто встречающееся – достоверным. Поэтому цифровая компетентность – это не просто умение пользоваться смартфоном, а способность проверять источники, восстанавливать контекст и самостоятельно оценивать информацию», – рассказала собеседница РИАМО.

Поколение альфа: как гаджеты и искусственный интеллект влияют на детей

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Как отметил Евгений Куляев, с поколением альфа (к нему обычно относят людей, родившихся с 2010 по 2025 годы) ситуация становится еще интереснее, чем с зумерами: «Многие из этих детей познакомились с сенсорным экраном раньше, чем научились читать, а теперь рядом с ними с детства находится еще и искусственный интеллект. Пока слишком рано сравнивать их взрослые интеллектуальные результаты с результатами миллениалов или зумеров: поколение альфа еще растет. Но уже видно, какой риск появляется. Ребенок может получить готовую картинку, ответ, пересказ и решение раньше, чем успел сам поставить вопрос и подумать».

Как отметила учитель математики высшей категории, эксперт ОГЭ и ЕГЭ, автор телеграм-канала «Специи для вкусных уроков» Людмила Драгоневская, с представителями поколения альфа прежние методы контроля вообще перестали работать, причем во многом в этом виноваты их родители (те самые миллениалы).

«Современные родители понимают, что чем больше в ребенка вложено сил на старте, тем возможнее его успех. Но большинство взрослых очень авторитарны и выстраивают траекторию развития ребенка, совершенно не учитывая его желания и возможности. Три языка начиная с пяти лет? Конечно! Шахматы, плавание и футбол? Обязательно! Математика и робототехника? Дайте два и заверните в курсы быстрочтения! И что же получается в итоге? Мозг ребенка постоянно получает информацию, но совершенно не успевает ее усвоить и структурировать», – полагает собеседница РИАМО.

По мнению Драгоневской, для того чтобы ребенок хорошо учился, он должен уметь самому себе задавать вопросы: «Что я делаю?», «Зачем я это делаю?», «Есть ли алгоритм и какой из них лучше?».

«И учиться задавать их нужно с раннего детства при помощи родителей. Нам, взрослым, нужно убрать авторитаризм и перестать воспитывать детей по модели собственного детства. Наша задача — научить их самостоятельности и простому живому общению», – уверена педагог.

Почему детям сложно концентрироваться и выдерживать умственную нагрузку

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Евгений Куляев выделяет три основных слабых места у детей, с которыми работает сейчас:

Фокус внимания. «Умение сорок минут работать с одним текстом не дается человеку при рождении в готовом виде. Это навык. Раньше в обычной жизни было больше ситуаций, в которых он тренировался сам собой: дочитать главу, собрать сложный конструктор, дождаться своей очереди, закончить начатое. Сейчас почти в любой момент можно переключиться и получить новый стимул».

Образное мышление. «Я вспоминаю свое детство: на стенах висели ковры, мы смотрели на узоры и находили там лица, города, животных. Выходили на улицу, смотрели на облака, на разводы в луже и достраивали целые миры. Современный видеоконтент сразу дает ребенку и образ, и голос, и движение, и эмоцию. Ему почти нечего достраивать. Если это становится единственным способом получать информацию, воображение работает меньше».

Способность выдерживать умственное усилие. «Наше поколение часто тренировало ожидание просто потому, что выбора не было. Можно было увидеть в холодильнике майонез и знать: он на Новый год. Увидеть конфеты и не брать их, потому что нельзя. Сегодня между желанием и наградой часто один клик. Стало скучно — открыл ролик. Сложно — переключился. Не понял — сразу запросил готовый ответ. И когда на уроке появляется тема, которую невозможно понять за тридцать секунд, ребенок испытывает настоящее напряжение. Не потому, что он глупый. Он просто не привык долго находиться в состоянии “пока не получается”».

Зумеры на рынке труда: сильные и слабые стороны поколения Z

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Как отметила в комментарии для РИАМО HR-эксперт, менеджер по подбору IT-специалистов и руководителей, карьерный консультант Татьяна Кутепова, заявления о том, что новое поколение «глупее родителей», — типичный стереотип, повторяющийся из века в век.

«В трудовой практике мы оцениваем не абстрактный IQ, а умение решать бизнес-задачи. И здесь отлично работают данные масштабного исследования “ЭКОПСИ Консалтинг”, которые научно развенчали классическую теорию поколений: ключевые различия в поведении людей на работе определяются не годом рождения, жизненным этапом и ролью в организации», – констатировала эксперт.

По мнению Кутеповой, зумеры не глупее миллениалов, у них просто иначе устроена архитектура мышления и работы с информацией:

Зумеры не заучивают массивы данных, а мгновенно находят нужный инструмент для поиска необходимой информации. Они быстрее обрабатывают входящий хаос, но хуже фокусируются на долгой монотонной рутине.

Миллениалы выросли в культуре «достигаторства» и терпят кривые процессы. Зумеры сразу подсвечивают неэффективность: если задачу можно автоматизировать за 5 минут, они не будут делать ее вручную три часа.

«В реальной работе зумеры проигрывают старшим поколениям не в интеллекте, а в уровне профессиональной зрелости — просто в силу малого опыта. Когда миллениалы были в их возрасте, старшие точно так же ругали их за неусидчивость и нежелание упорно работать. Зумеры — ценнейший актив для любого бизнеса, если оценивать их по навыкам и результату, а не по годам в паспорте», – резюмировала собеседница РИАМО.

Как развить внимание, критическое мышление и самостоятельность у детей

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Эксперты сходятся во мнении, что проблемы новых поколений решаемы, а научный прогресс в любом случае отменить нельзя, да и ни к чему.

«Как педагог английского языка я вижу и другую сторону цифровой среды. У современных школьников есть возможности для изучения языка, которых не было у предыдущих поколений: интерактивные платформы, приложения для практики, доступ к зарубежным фильмам, сериалам, музыке, книгам и общению с носителями языка. Эти инструменты сами по себе не гарантируют успеха, но при грамотном использовании могут значительно расширять возможности для развития языковых навыков», – рассказала Валерия Матвеева.

По ее мнению, новое поколение одновременно столкнулось с огромным потоком цифровой информации и серьезным образовательным кризисом из-за пандемии. Но задача школы сегодня - не бороться с технологиями, а учить детей анализировать информацию, критически мыслить и сохранять способность к осознанному обучению, подчеркнула педагог онлайн-платформы «ИнтернетУрок».

Как отметила Елена Воронова, эксперты сходятся во мнении: бороться с нейропластичностью мозга бессмысленно.

«Запретить гаджеты или заставить молодежь думать “как раньше” не получится. Нужно стремиться раскрыть потенциал молодого поколения, такого быстрого, многозадачного, готового к новым переменам», – уверена доцент Финансового университета.

По словам Евгения Куляева, он не видит в поколениях Z и альфа интеллектуальной катастрофы, а видит детей с очень быстрым мозгом и огромным доступом к знаниям и возможностями, которых не было у их родителей. Как полагает собеседник РИАМО, нужно вернуть в жизнь ребенка условия, в которых мозг работает сам: чтение без телефона рядом, разговор о прочитанном, свободную игру, задачи без мгновенной подсказки, возможность ошибиться и время на самостоятельный поиск ответа.

«Я много лет наблюдаю, как дети меняются, когда начинают тренировать внимание, память и образное мышление. Они очень быстро набирают скорость. И нередко обгоняют взрослых именно потому, что к природной гибкости и цифровой свободе добавляют те навыки, которых им не хватало» Евгений Куляев тренер по развитию памяти и внимания, основатель Центра развития Куляевых в Сочи

По его мнению, вопрос не в том, стало ли новое поколение глупее. Вопрос в том, чему мы ежедневно учим его мозг.

«Если научим не только быстро находить информацию, но и глубоко с ней работать, у этих детей есть все возможности стать сильнее нас», – резюмировал эксперт.