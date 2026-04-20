Битва образований: какие места Россия занимает на международных школьных олимпиадах и тестах

Насколько хороши российские школьники на фоне сверстников из других стран, читайте в материале РИАМО.

В мире не существует общепринятого международного рейтинга качества образования для всех государств, однако есть несколько популярных методик оценки знаний и навыков школьников, по которым можно сравнить друг с другом уровень национальных образовательных систем.

Что такое PISA

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Одним из самых известных международных тестов, позволяющих сравнить качество образования в разных странах мира, является PISA (Programme for International Student Assessment, в России официально переводится как Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Проводит его Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 38 государств мира, в основном из Северной Америки и Европы – однако в тестировании принимают участие и многие другие страны: в 2022 году их было уже 81.

PISA проходит раз в три года, начиная с 2000-го. Россия принимала участие практически во всех тестах, однако в 2022 году провела исследование самостоятельно (как написано на одном из российских образовательных сайтов, «по технологии импортозамещения»).

В PISA участвуют школьники в возрасте от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев. Тестирование проводится по трем направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность и естественно-научная грамотность.

Последним на данный момент тестом, результаты которого были опубликованы, стал PISA 2022 года. Результаты российского тестирования 2022 года по модели PISA, проведенного Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО), также опубликованы. При этом уже был проведен PISA-2025, однако его результаты будут обнародованы только 8 сентября 2026 года.

Результаты PISA-2022 по странам

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Во всех трех категориях, в которых проводится PISA, лидером по итогам 2022 года стал Сингапур. Вообще, страны Восточной Азии традиционно доминируют во всех категориях. В этот раз они заняли первые пять мест по математической грамотности (Сингапур, Макао, Тайвань, Гонконг, Япония) и естественно-научной грамотности (Сингапур, Япония, Макао, Тайвань, Южная Корея), и только в сфере читательской грамотности в их ряды смогла вклиниться Ирландия, занявшая второе место (Сингапур, Ирландия, Япония, Южная Корея, Тайвань). В целом же лучшей европейской страной стала Эстония (седьмое место по математической грамотности, шестое – по естественно-научной, седьмое – по читательской).

Россия по результатам «импортозамещенного» PISA набрала по читательской грамотности 504 балла, по математической – 503 балла, по естественно-научной – 484 балла. Таким образом, в общем рейтинге РФ:

по читательской грамотности разделила бы девятое место с США, также набравшими 504 балла;

по математической грамотности заняла бы девятое место (опередив Канаду, у которой 497 баллов, и отстав от Швейцарии, набравшей 508);

по естественно-научной грамотности разделила бы 30 место с Литвой и Португалией, также набравшими 384 балла.

Если сравнить эти результаты с показателями прошлых лет, то они беспрецедентно хороши. По математике Россия только однажды входила в топ-20 (18 место в 2000 году), а по читательской грамотности занимала максимум 23 место (все в том же 2000 году). Только по естественным наукам ситуация принципиально не изменилась: предыдущими результатами РФ были 33 и 32 места.

Каковы результаты России в других международных тестах: TIMSS, PIRLS

Фото - © Freepik.com

Помимо PISA, существуют и другие широко распространенные международные тесты, оценивающие качество образования в отдельных областях.

В математике и естественных науках это TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Данное исследование проводится раз в четыре года, начиная с 1995 года. Оцениваются навыки учащихся четвертых и восьмых классов.

В тестировании 2023 года РФ не участвовала, а вот в 2019 году российские восьмиклассники заняли шестое место по математике (уступив только Сингапуру, Тайваню, Южной Корее, Японии и Гонконгу) и пятое – по естественным наукам (позади Сингапура, Тайваня, Японии и Южной Кореи). В предыдущие годы результаты были похожими, причем в первую десятку Россия стабильно вошла в середине нулевых – до этого результаты были хуже.

Еще один известный международный тест называется PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, в российском варианте – Международное исследование качества чтения и понимания текста). Он проводится раз в пять лет, начиная с 2001 года. Оцениваются навыки школьников в возрасте 9-10 лет.

Здесь результаты России еще лучше, причем также заметно улучшение с середины нулевых. Если в 2001 году РФ заняла только 14 место, то в 2006-м – первое. В 2011-м российские школьники уступили только Гонконгу, в 2015-м снова возглавили рейтинг, а в 2021-м стали четвертыми (позади Сингапура, Ирландии и Гонконга).

Любопытно, что и по TIMSS, и по PIRLS Россия показывает результате лучше, чем по PISA, хотя категории тестирования одинаковые.

Какие места Россия занимает в международных олимпиадах школьников

Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В мире проводится множество международных научных олимпиад для школьников (к примеру, англоязычная Википедия насчитывает 12). Российские школьники на них весьма успешны.

Так, на Международной математической олимпиаде Россия занимает третье место по золотым медалям за все время проведения этого соревнования с 1959 года, уступая только Китаю и США. Если же приплюсовать к российским медалям советские, то получится всего на два «золота» меньше, чем у Китая. И это при том, что с 2022 года из-за СВО на Украине российское участие в олимпиаде ограничено, а результаты школьников из РФ не учитываются в общем зачете.

На международной олимпиаде по физике Россия (также без учета СССР) занимает второе место за все время проведения этого соревнования с 1967 года – впереди только Китай.

Похожая ситуация на международной олимпиаде по информатике: Россия располагается на третьем месте за все время с 1989 года, уступая всего одно «золото» США (лидер – снова Китай).

Как подсчитали журналисты ТЖ, за 10 лет (с 2014 по 2023 годы) РФ четырежды была первой в общекомандном зачете на олимпиадах по химии, трижды – по информатике, дважды – по физике и биологии, один раз – по лингвистике.