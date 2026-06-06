Роспотребнадзор допустил завоз в Россию любого вируса

Любой вирус можно завести в Россию, но главная задача противоэпидемической системы — не дать ему укорениться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью фигуристке Евгении Медведевой на ПМЭФ, сообщает ТАСС .

По ее словам, из-за высокой миграционной активности и постоянного перемещения людей завоз любого вируса в страну возможен.

«Люди все время перемещаются, чем дальше — тем больше, завоз любого вируса в нашу родную страну возможен», — заявила Попова.

Она также отметила, что российские специалисты делают все, чтобы заболевший никого больше не заразил. Для этого работает система «Периметр»: уже в аэропорту отслеживаются люди, от которых исходят наибольшие риски.

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