Самолет вылетел из Москвы и держал курс в Сочи, однако два раза был вынужден выполнять посадку, сообщает « Осторожно, новости ».

Пассажиры рейса SU1132 вылетели 5 июня около 18:00. Однако добраться до места не удалось — около 21:00 в Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, поэтому борт совершил вынужденную посадку в Астрахани.

Позже была предпринята вторая попытка вылететь в Сочи, но около 23:00 ограничения ввели снова. На этот раз самолет сел в Минеральных Водах.

По словам пассажиров, они остаются в самолете и ждут инструкций. Командир сообщил, что информации пока нет. Вылет могут отложить до утра.

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