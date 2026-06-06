Трамп: США завершат войну с Ираном соглашением или «жесткими методами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время завершить операцию против Ирана — либо двусторонним соглашением, либо более жесткими способами, сообщает ТАСС .

На круглом столе в Висконсине он отметил, что США уже в основном закончили с этим, и теперь предстоит решительный шаг. По словам Трампа, это может произойти с помощью «листа бумаги» или иным путем.

«Так или иначе, будь то с помощью листа бумаги или же жесткими методами», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп настаивал на письменной фиксации уступок Ирана по ядерной программе.

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