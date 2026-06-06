Медведев сообщил о попытке Пашиняна снять конкурентов на выборах Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается устранить всех своих соперников на предстоящих выборах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в соцсети, сообщают « Известия ».

«Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными», — отметил он.

По мнению Медведева, подобные действия не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в достоверности публичных обещаний, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян дает населению страны.

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