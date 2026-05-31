«Зачем он врет своим людям?»: Лукашенко жестко высказался о заявлениях Пашиняна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в достоверности публичных обещаний, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян дает населению своей страны. Своей оценкой текущей политики Еревана белорусский лидер поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для « Вестей ».

Поводом для критики послужило недавнее публичное выступление армянского премьер-министра. Он озвучил тезис о том, что через территорию государства в перспективе проложат новые транзитные трубопроводы. Благодаря этому страна якобы получит как масштабные финансовые поступления, так и избыток голубого топлива.

Президент Белоруссии скептически отнесся к подобным экономическим прогнозам и задался вопросом об их реалистичности. Лукашенко подчеркнул, что сроки реализации таких проектов туманны, а реальные источники поставок энергоресурсов и потенциальные строители этой инфраструктуры остаются неизвестными.

«Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст?» — задался вопросами Лукашенко.

28 мая Пашинян на встрече с избирателями сказал, что в скором времени через территорию республики будет проложен газопровод. Объект возведут в соответствии с проектом маршрута транспортного коридора американского президента. Это якобы даст Армении возможность получать газ в обмен на транзит.

