сегодня в 15:22

Опубликованы кадры дыры в 6-м энергоблоке ЗАЭС после атаки БПЛА ВСУ

Фото дыры в шестом энергоблоке Запорожской атомной электростанции в одноименной области России после удара БПЛА ВСУ. На месте происшествия находятся специалисты МАГАТЭ, сообщает РЕН ТВ .

Сотрудники организации осматривают ущерб для Запорожской АЭС.

Украинские боевики нанесли удар 30 мая. Радиационный фон на электростанции соответствует норме.

Технические процессы не были нарушены. Пострадавших нет.

Критических повреждений ЗАЭС также не получила.

На опубликованных фото в здании образовалась дыра от беспилотника. Вокруг нее поверхность покрылась гарью. Также опубликовано фото детали украинского БПЛА.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ нанес урон зданию машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС. Во время атаки случился взрыв.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.