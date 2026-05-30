Атака ВСУ на ЗАЭС: повреждено здание машинного зала, реактор не пострадал

Украинский боевой беспилотник поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара произошел взрыв. Основное оборудование не пострадало, однако в стене машинного зала образовалась дыра. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет «Страна Росатом» .

По словам Лихачева, дрон ВСУ управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию случайного попадания.

«Можно „поздравить“ все мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», — заявил Лихачев.

Он также отметил, что украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла.

Глава «Росатома» задался вопросом, чего ожидать дальше: ударов непосредственно по турбине, реакторному залу, самому реактору и системам безопасности. Он напомнил, что госкорпорация неоднократно обращала внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны, но должной реакции не последовало.

По словам главы «Росатома», сегодня мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой степенью вероятности пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они в полной безопасности.

