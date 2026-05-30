В Париже готовятся к погромам и укрепляют магазины перед финалом Лиги чемпионов

В центре французского Парижа собственники торговых точек экстренно укрепляют защитные конструкции витрин в преддверии возможных массовых беспорядков после завершения финальной игры Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом». Об этом сообщают « Осторожно, новости ».

30 мая в венгерском Будапеште на спортивной арене «Пушкаш Арена» состоится решающий матч Лиги чемпионов. В нем схлестнутся французский клуб ПСЖ и лондонский «Арсенал».

На фоне приближающегося спортивного события владельцы коммерческих заведений на Елисейских Полях в Париже монтируют защитные ограждения на входы в магазины. В центре города традиционно вспыхивают волнения фанатов после подобных знаковых встреч вне зависимости от итогового результата французской команды.

Парижане являются действующим обладателем престижного трофея. В минувшем сезоне они впервые в своей истории завоевали титул, одержав победу над итальянским «Интером».

