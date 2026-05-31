«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных сигнала

Российская система «Радиостанция Судного дня», известная как УВБ-76 или «Жужжалка», в воскресенье передала еще два таинственных сигнала.

Сообщение вышло в эфир в 15:22 по московскому времени.

В эфире транслировали два сигнала «НЖТИ 63691» и «ТЯЖОМАИС 2894 6830».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».

