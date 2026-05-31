сегодня в 17:00

Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в столице

На Варшавском шоссе в сторону центра Москвы произошло ДТП с несколькими машинами, движение затруднено, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте дорожной аварии сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Водителей попросили выбирать пути объезда.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью более 700 м. Заняты средний и правый ряды трассы.

