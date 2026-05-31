Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в столице
Фото - © Медиасток.рф
На Варшавском шоссе в сторону центра Москвы произошло ДТП с несколькими машинами, движение затруднено, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
На месте дорожной аварии сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.
Водителей попросили выбирать пути объезда.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью более 700 м. Заняты средний и правый ряды трассы.
