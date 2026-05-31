Жители РФ зарабатывают десятки тысяч рублей на сборе кедровых шишек в тайге

В таежных субъектах Российской Федерации фиксируется масштабный всплеск коммерческой активности, связанный со сбором и переработкой кедровых шишек. За такой добычей жители РФ массово едут в Республику Алтай, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Томскую область, сообщает SHOT .

Ради легкого заработка россияне оформляют отпуска по месту основной работы и неделями живут в лесных массивах тайги. Они вывозят кедровые шишки мешками под видом заготовок для собственного потребления. Более крупные организаторы бизнеса нанимают целые бригады таких сборщиков.

В специализированных заготовительных пунктах стоимость одного мешка необработанного сырья варьируется в пределах 2-3 тыс. рублей. После этого продукция направляется на очистку. С помощью автоматизированных станков, которые мелкие предприниматели зачастую ставят прямо на территории своих дач, орехи освобождают от шелухи и скорлупы.

Очищенный продукт ценится значительно выше. Стоимость мешка готовых кедровых орехов возрастает до 10–20 тыс. рублей в зависимости от качества и массы. В дальнейшем продукт поставляется на предприятия пищевой промышленности для изготовления кондитерских изделий, масел, варенья и прочих деликатесов.

При этом добыча сырья нередко ведется деструктивными методами. Действующее законодательство предписывает осуществлять сбор исключительно опавших шишек. Однако ради ускорения процесса заготовители трясут кедры и наносят удары по стволам колотушками.

Представители лесных хозяйств констатируют, что подобные действия наносят серьезный урон экосистеме тайги. Люди повреждают деревья и существенно снижают их последующую урожайность на долгие годы.

