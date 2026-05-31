Сборная ЮАР не вылетела на Чемпионат мира по футболу из-за визового инцидента

Сборная Южно-Африканской Республики по футболу столкнулась со сложностями при выезде на Чемпионат мира по футболу в Мексику. Ряду спортсменов и представителей делегации не выдали визы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

Руководство профильной ассоциации работает, чтобы исправить ситуацию. Футболисты вынуждены тренироваться на базе в Йоханнесбурге в ЮАР в ожидании разрешения миграционного вопроса.

Южноафриканцы должны открыть турнир. Игра со сборной Мексики запланирована на 11 июня на футбольной арене «Ацтека». В рамках предварительного раунда национальной команде ЮАР также предстоит помериться силами с соперниками из Чехии и Республики Корея.

Предстоящий главный футбольный турнир четырехлетия, Чемпионат мира 2026, в котором поучаствуют 48 национальных команд, пройдет с 11 июня по 19 июля. Его проведут в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде.

