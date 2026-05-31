В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации по холере в России

На планете сохраняется неблагоприятная обстановка, связанная с распространением холеры. С января текущего года на глобальном уровне выявлено свыше 78 тыс. фактов инфицирования в 23 государствах, причем основная доля заболевших приходится на африканский континент, но в России ситуация стабильная, сообщается на сайте Роспотребнадзора .

Так, на территории Нигерии официально подтверждено 943 случая заражения. Зафиксировано 37 смертельных исхода. Еще более 1,7 тыс. человек находятся под подозрением у медиков, к чему привели в том числе затяжные ливневые дожди, сообщало министерство здравоохранения Нигерии.

При этом на территории РФ эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная. Каких-либо угроз для масштабного распространения инфекции внутри страны на сегодняшний день нет. Фактов завоза опасного патогена из-за рубежа не выявлено.

Российские специалисты взаимодействуют с африканскими коллегами для отслеживания динамики опасных патогенов. На континенте развернуты два совместных научно-исследовательских центра и функционируют несколько передвижных противоэпидемических лабораторий.

Подобный формат работы помогает своевременно купировать биологические угрозы непосредственно в местах их возникновения. Безопасность российских рубежей обеспечивает национальная система «Санитарный щит», в рамках которой на пограничных пунктах пропуска организован жесткий карантинный досмотр с привлечением автоматизированной системы «Периметр».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.