Готовы ждать часами: фанаты ПСЖ образовали гигантскую очередь, чтобы купить мерч

В Париже возле клубного магазина ПСЖ наблюдается ажиотаж. Болельщики победителей Лиги чемпионов выстроились в гигантскую очередь, чтобы приобрести мерч, сообщает РЕН ТВ .

30 мая французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов. После выигрыша ПСЖ, в ночь на 31 мая, в Париже фанаты организовали беспорядки. Погиб один человек, пострадали более 200.

Среди покупателей около клубного магазина увидели много туристов с чемоданами. Так, некоторые приехали перед вылетом, чтобы успеть купить атрибутику любимой команды.

Футбольные болельщики готовы ждать часами, чтобы купить и увезти домой на память вещь, связанную с позитивными эмоциями и историческим успехом любимого ФК.

