Фото - © Кадр из видео очевидцев беспорядков в Париже

сегодня в 14:45

Один человек погиб при погромах в Париже после выигрыша «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Один человек погиб при беспорядках в Париже после выигрыша футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Они произошли в ночь на 31 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Franceinfo.

В период беспорядков во Франции травмы получили 219 людей. В 15 населенных пунктах правонарушители ограбили торговые точки, рассказали в МВД государства.

Суммарно во Франции задержали 780 человек. 480 из них произошли в Париже.

457 людей заключили под стражу. В прошлом году при таких же беспорядках задержали всего 592 человек.

30 мая ФК «ПСЖ» обошел английский футбольный клуб «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Команда второй раз выиграла в соревнованиях. Счет в основное время был 1:1. Во время пенальти игроки «ПСЖ» забили четыре гола, а «Арсенала» всего три.

После выигрыша ПСЖ, в ночь на 31 мая в Париже фанаты организовали беспорядки.

