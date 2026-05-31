Певец Jony согласился на рекламу точек продажи клубники за 150 млн рублей
30-летнему артисту Джахиду Гусейнли (Jony) крупная компания предложила стать лицом рекламной кампании точек продажи клубники за 150 млн рублей стать лицом рекламной кампании точек продажи клубники за 150 млн рублей, сообщает Mash.
Это предложение поступило после завирусившихся в Сети ИИ-роликов с говорящими фруктами под трек «В камине». Эти видео собирают миллионы просмотров с начала весны. Поэтому на старте ягодного сезона рынки и базы вспомнили об артисте.
Контракт заключен сроком на три месяца. От певца хотят получить простую, но вирусную механику: фотография с ящиком клубники и короткий ролик со слоганом «Я — клубника, ты — клубника».
Артист прилетит с гастролей в столицу 1 июня. Тогда он и будет обсуждать условия контрактов.
