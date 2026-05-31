Певец Jony согласился на рекламу точек продажи клубники за 150 млн рублей

Это предложение поступило после завирусившихся в Сети ИИ-роликов с говорящими фруктами под трек «В камине». Эти видео собирают миллионы просмотров с начала весны. Поэтому на старте ягодного сезона рынки и базы вспомнили об артисте.

Контракт заключен сроком на три месяца. От певца хотят получить простую, но вирусную механику: фотография с ящиком клубники и короткий ролик со слоганом «Я — клубника, ты — клубника».

Артист прилетит с гастролей в столицу 1 июня. Тогда он и будет обсуждать условия контрактов.

