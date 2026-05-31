Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 15:42

В Серпухове выехавший на «встречку» электровелосипедист погубил юную пассажирку

В Серпухове Московской области водитель электровелосипеда выехал на встречную полосу движения. Мужчина увернулся, спасся, но его пассажирка погибла, сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

После выезда на «встречку» молодой человек успел отпрыгнуть. 17-летняя пассажирка не среагировала вовремя.

В результате она погибла на месте.

На опубликованных фото видно, что один из легковых автомобилей получил сильные повреждения спереди. Электровелосипед тоже получил серьезный урон.

Рядом с местом происшествия лежал труп, накрытый мешком. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.

