Криптохакеры похитили у россиян 25 млрд рублей в 2026 году

С начала этого года криптохакеры похитили у россиян уже 25 млрд рублей. Это практически столько же, как и за весь 2025 год, сообщает Baza .

С января по март произошло свыше 80 крупных атак на криптоинвесторов. Злоумышленники становятся изощреннее, также преступники все чаще используют в схемах обмана ИИ.

Увеличение количества взломов связано с изменением стратегии хакеров. Сейчас злоумышленники нацелены не на крупные фирмы, а на массовые атаки против физлиц. Кроме того, жертвами аферистов становятся и обычные люди, которые никаким образом не связаны с криптовалютой.

Банки эффективнее блокируют мошеннические операции, поэтому преступники меняют тактику. Они вынуждают жертв покупать криптоактивы, после чего переводить деньги через цифровые кошельки, поэтому транзакции проходят мимо банковских фильтров.

Как выяснили аналитики AML-платформы «КоинКит», криптобиржи стали менее популярны у злоумышленников для отмыва средств, так как сервисы избавляются от подозрительных аккаунтов, а силовики замораживают счета.

Но все это не помешало преступникам найти новые способы похищать деньги. Они переходят на международные теневые сервисы, применяют сложнейшие цепочки транзакций, чтобы запутать следы. Это почти не оставляет шансов отследить путь украденных средств и вернуть их владельцам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.