Сибирские охотники объявили войну бакланам из-за убийства рыбы

Мужчины в Сибири начали скоординированную кампанию по ликвидации популяции бакланов, массово уничтожающих запасы рыбы в местных водоемах. В 2025 году в реках и озерах практически исчезли хариус и омуль, сообщает Mash .

В нынешнем сезоне специалисты зафиксировали рекордно низкие показатели объемов улова за всю историю ведения такой статистики.

Жители сельских территорий вблизи Братска Иркутской области рассказали о кризисе. Если в прошлые годы рыбный промысел позволял обеспечивать семьи едой и приносил стабильный доход, то теперь люди вынуждены осваивать альтернативные виды заработка.

Еще сравнительно недавно годовой объем добычи достигал 900 тонн, однако в течение последних двух лет показатель рухнул до критических 20–50 тонн. Экономические последствия затронули и городскую инфраструктуру. Из-за отсутствия интереса к снастям закрываются специализированные магазины для рыболовов.

По оценкам экспертов, для естественного восстановления популяции рыб потребуется не менее пяти лет. Однако за этот срок местные рыболовные артели, создававшиеся поколениями, полностью обанкротятся.

В апреле инициативная группа, в которую вошли порядка 300 охотников и рыболовов из Братска, Иркутска и Республики Бурятия, начала действовать. Участники движения самостоятельно финансируют закупку боеприпасов, организуют одиночные и групповые рейды, а результатами проделанной работы в виде фотоотчетов делятся в закрытом сообществе.

На территории Республики Бурятии регуляторные ведомства уже официально утвердили отстрел данных птиц. В Иркутской области эту меру пока обсуждают.

