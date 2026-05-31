Адам Кадыров получил медаль за вклад в спецоперацию

Помощник руководителя Чеченской Республики и секретарь регионального Совета безопасности Адам Кадыров получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер правительства республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Медаль Адаму Кадырову вручил руководитель Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев. Данная награда стала официальным признанием усилий Адама Кадырова в сфере укрепления обороноспособности и содействия оборонным задачам.

Чиновник занимается курированием Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. На его базе организовано обучение добровольческих отрядов и военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий.

По словам Дудаева, Адам Кадыров принимает участие в модернизации этой стратегически важной тренировочной площадки. Также, по словам министра, представитель руководства республики, невзирая на молодость, эффективно реализует стратегический курс развития региона.

