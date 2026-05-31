WSJ: американцы научились ликвидировать БПЛА без дорогих ракет

Американские морские пехотинцы провели на территории Филиппин испытания новейших тактических комплексов, позволяющих ликвидировать беспилотные летательные аппараты с минимальными финансовыми затратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об интеграции системы противовоздушной обороны MADIS (Marine Air Defense Integrated System), которая размещается на паре бронированных машин JLTV. Первая отвечает за обнаружение целей с помощью радиолокационной станции и их ликвидацию посредством 30-миллиметрового орудия со специальными дистанционными взрывателями. На втором автомобиле размещены пусковые установки ракет Stinger и аппаратура для радиоэлектронного подавления.

Необходимость создания подобных комплексов продиктована высокой стоимостью классических средств ПВО. Сейчас для перехвата копеечных дронов военным нередко приходится тратить ракеты, цена которых доходит до миллиона долларов.

Новая тактика базируется на использовании умных 30-миллиметровых снарядов. Они взрываются в непосредственной близости от БПЛА, что исключает необходимость точного попадания в корпус.

По расчетам специалистов, для гарантированной ликвидации одного беспилотника требуется порядка пяти подобных боеприпасов общей стоимостью 11 тыс. долларов. В это же время пуск всего одной ракеты Stinger обходится оборонному бюджету в 430 тыс. долларов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.