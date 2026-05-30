ПСЖ с Сафоновым в составе выиграл Лигу чемпионов
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Финальная встреча прошла в Будапеште.
Основное время и 2 дополнительных тайма завершились со счетом 1:1.
В серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3.
В составе «Пари Сен-Жермен» весь матч провел вратарь сборной России Матвей Сафонов.
Ранее сообщалось, что в центре французского Парижа собственники торговых точек экстренно укрепляют защитные конструкции витрин в преддверии возможных массовых беспорядков после завершения финальной игры Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».
