Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке подрыва здания Минюста

Басманный суд арестовал подозреваемого в приготовлении к незаконному изготовлению устройства для подрыва административного здания, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд арестовал мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Министерства юстиции РФ», — говорится в сообщении.

По решению суда он будет находиться под стражей до 29 июля.

Ранее сотрудники ФСБ задержали троих преступников, которые готовили теракт против высокопоставленного силовика. Подрыв электроскутера должен был произойти 2 апреля у столичного бизнес-центра.

