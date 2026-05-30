В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 25 по 29 мая

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Так, в период с 25 по 29 мая прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, в Чехове выполнена адресная уборка дворов по улице Московская вблизи домов № 92, № 94, № 98, № 100. В Пушкино установлены новые лавочки в поселке Зеленый городок вблизи дома № 2. В Красногорске выполнена покраска игровых элементов на детской площадке возле дома № 21 по Волоколамскому шоссе.

В Сергиевом Посаде проведены работы по дезинсекции подвального помещения в домах № 72 и № 73 на улице Клементьевская. В Лобне восстановлены ограждения выхода на кровлю, а также обрамление лифтов на 7 этажах в доме № 6 на улице Батарейная. В Ленинском выполнен покос травы и прополка пешеходных дорожек в Дрожжино вблизи дома № 9 по улице Южная.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.