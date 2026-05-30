В Париже во время беспорядков после победы ПСЖ задержали 140 человек
В Париже во время проведения финала Лиги чемпионов в Будапеште задержали не менее 140 человек за участие в беспорядках, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Отмечается, что по итогам 2 216 проверок правоохранители выписали 89 штрафов. Кроме того, изъяли 24 файера и около 100 единиц пиротехники.
Один из полицейских получил ранения, сообщает газета Le Figaro. В районе Елисейских полей были сожжены 6 автомобилей и газетный киоск.
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что в центре французского Парижа собственники торговых точек экстренно укрепляют защитные конструкции витрин в преддверии возможных массовых беспорядков после завершения финальной игры Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».
