После массового отравления в кафе Пятигорска начались проверки

По факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

По итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана процессуальная оценка. Отмечается, что кафе на время проведения проверки временно закрыто.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

По предварительной информации, после посещения кафе в Пятигорске 30 мая госпитализировали 9 человек.

Ранее крупный скандал разгораелся в столице вокруг известной сети общепита после того, как одна из клиенток сообщила о госпитализации своего ребенка и знакомых с опасной инфекцией. Это произошло после заказа суши в ресторане.

