Семья в Москве массово отравилась роллами из суши-ресторана

Крупный скандал разгорается в столице вокруг известной сети общепита после того, как одна из клиенток сообщила о госпитализации своего ребенка и знакомых с опасной инфекцией. Это произошло после заказа суши в ресторане, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

По словам москвички Виктории А., вечером 23 мая ее семья оформила доставку роллов из ресторана. Уже на следующие сутки у всех, кто употреблял блюда, включая восьмилетнюю девочку, ее отца и троих друзей семьи, проявились признаки пищевого отравления.

У пострадавших резко подскочила температура до 39,2 градусов. Еще начались непрекращающаяся рвота, острые боли в животе и диарея, из-за чего к ним несколько раз приезжали бригады скорой помощи.

Наиболее критическим оказалось состояние несовершеннолетней школьницы, которую экстренно доставили в отделение Инфекционной клинической больницы № 1. Медики диагностировали у маленькой пациентки интоксикацию и сильное обезвоживание организма.

Проведенное 26 мая лабораторное исследование официально подтвердило наличие в биологических материалах ребенка сальмонеллу. Девочка до сих пор находится под постоянным наблюдением врачей в стационаре и проходит курс интенсивной терапии.

