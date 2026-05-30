Водитель BMW насмерть сбил 21-летнюю женщину у ночного клуба в Чите

Водитель BMW насмерть сбил 21-летнюю девушку на парковке возле одного из баров в Чите Забайкальского края. Также он нанес травмы 30-летнему мужчине, рассказали Chita.ru очевидцы.

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения в пятницу 29 мая около 07:30 утра на пересечении улиц Ленина и Красноармейской. По свидетельствам очевидцев, трагедии предшествовала массовая потасовка между отдыхающими.

В ходе драки один из участников потерял сознание, и собравшиеся вокруг люди пытались оказать ему первую помощь. После окончания потасовки один из оппонентов сел за руль своего автомобиля BMW, развернулся и на высокой скорости протаранил стоявшую на парковке группу людей.

В этот момент 21-летняя девушка как раз направлялась к лежащему на асфальте мужчине. Она стояла спиной к приближающейся машине.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте до приезда медиков, а еще одного 30-летнего мужчину экстренно госпитализировали. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Оперативникам удалось быстро установить личность водителя. Предполагаемый 40-летний злоумышленник уже задержан. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а сам фигурант отправлен в изолятор временного содержания.

