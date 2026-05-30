Она уже здесь: где и во сколько россиянам смотреть на Голубую Луну 31 мая

В конце мая ожидается уникальное астрономическое явление, именуемое Голубой Луной. Естественный спутник Земли не поменяет свой привычный окрас на синие тона, однако грядущее полнолуние привлечет повышенное внимание из-за того, что окажется вторым за календарный месяц.

Май начался и завершается полной фазой ночного светила. Подобные совпадения традиционно вызывают ажиотаж среди любителей красивых кадров, эзотериков и людей, связывающих движение небесных тел с важными внутренними переменами.

Что такое Голубая Луна и почему она не становится синей

Название явление получило благодаря редкому календарному совпадению, а не из-за смены палитры. Стандартно в течение месяца наблюдается лишь одно полнолуние. Но раз в два или три года образуется избыток дней, поскольку лунный цикл укладывается в 29,5 суток, а 12 таких циклов завершаются за 354 дня. В итоге образуется тринадцатое полнолуние в году, которое никак не влияет на реальный цвет космического объекта.

Использование данного словосочетания считается метафорой, уходящей корнями к известному английскому крылатому выражению Once in a Blue Moon, применяемому для описания крайне редких событий. Небесное тело может визуально приобрести синеватый отлив лишь при масштабных лесных пожарах или мощных вулканических извержениях. Тогда плотные микрочастицы в земной атмосфере специфически преломляют свет, но к нынешней ситуации это отношения не имеет.

Что означает микролуние и почему Луна выглядит меньше

Грядущее полнолуние примечательно еще и тем, что совпадает с фазой микролуния. Во время нее спутник уходит на максимальное расстояние от земной поверхности, достигая апогея орбиты.

По этой причине его видимый диаметр сократится примерно на 10-14%, а интенсивность свечения упадет в пределах 10-30%. Визуальные изменения не будут кардинальными, но их можно заметить при детальном сравнении снимков.

В этот период ночное светило выглядит более компактным и аккуратным, лишаясь привычного для суперлуний мощного сияния. При этом сниженная яркость дает возможность на незамутненном небосводе более детально рассмотреть особенности лунного рельефа.

Во сколько произойдет пик полнолуния 31 мая 2026 года

Максимальной фазы полнолуние достигнет в 11:45 по московскому времени. Оптимальными периодами для созерцания феномена станут вечерние часы 30 мая, последующая ночь, а также вечер следующего дня, когда объект покажется человеческому глазу полностью круглым.

Специалисты рекомендуют планировать наблюдение сразу после захода солнца. В моменты восхода над линией горизонта небесное тело кажется крупнее из-за оптического обмана.

Можно ли увидеть Голубую Луну невооруженным глазом

Для фиксации данного астрономического события не требуется специальное оборудование, так как при отсутствии облачности объект прекрасно виден без биноклей или телескопов. Достаточно просто дождаться наступления сумерек и посмотреть вверх.

Для получения более ярких впечатлений россияне могут переместиться подальше от городского светового шума. Достаточно выбрать открытую местность в парках или за чертой города.

Наиболее запоминающееся зрелище формируется в момент появления диска над горизонтом, когда он приобретает теплый оттенок. Главным препятствием для созерцания может стать лишь пасмурная погода.

Почему астрономы называют событие редким «феноменом»

С точки зрения науки в явлении нет мистики, а его специфика кроется в нестыковке продолжительности календарного месяца и лунного цикла. Из-за разницы в длительности периодов периодически возникает ситуация с двумя полнолуниями в рамках 31 дня.

Этот процесс полностью просчитываем и закономерен. Предыдущий аналогичный случай фиксировался 19 августа 2024 года, а следующий раз Голубую Луну можно будет наблюдать только 20 мая 2027-го. Нынешний случай вызывает повышенный интерес ученых и любителей астрономии именно из-за одновременного наложения календаря на точку максимального удаления спутника от Земли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.