Все, что нажито: пенсионерку в Москве обманули аферисты на 37 млн рублей

Пожилая жительница столицы стала жертвой масштабной мошеннической схемы, лишившись денег и личного имущества на сумму 37,4 млн рублей после серии телефонных звонков и встреч с курьерами. Ее обманули по схеме со сменой ключей от домофона, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На протяжении почти трех месяцев злоумышленники непрерывно удерживали на связи 72-летнюю пенсионерку. Они поэтапно выманивали у нее накопления.

Обман начался со звонка фальшивого представителя управляющей компании, который предложил женщине заменить ключи от подъездного домофона. Согласившись на услугу, пенсионерка выполнила инструкции звонившего, озвучив свои персональные данные и дав голосовое подтверждение.

Через некоторое время в дело вступил следующий участник схемы — лжесотрудник «банковского надзора». Он сказал, что из-за утечки личной информации посторонние лица якобы получили доступ к банковским вкладам пенсионерки. Чтобы «спасти» сбережения, аферисты убедили жертву строго следовать их командам.

Потерпевшая обналичивала свои счета и лично отдавала наличные приезжавшим курьерам. Взамен те выдавали поддельные извещения об открытии новых «безопасных» счетов.

Когда деньги у пострадавшей закончились, преступники заверили женщину в необходимости отправить на фиктивную экспертизу в лже-следственные органы все имеющиеся дома драгоценности. Доверчивая москвичка собрала в сумку золотые кольца, цепочки, серьги, а также трое золотых часов и передала посылку приехавшей к ее дому женщине-курьеру. Взамен ей дали очередной фальшивый документ о приеме ценностей.

В общей сложности ущерб от действий телефонных преступников превысил 37,4 млн рублей.

