Скончалась легендарная балерина и Мариинского театра Кунакова

В 74 года умерла выдающаяся балерина и балетмейстер Любовь Кунакова. Трагическую весть подтвердили в пресс-службе Мариинского театра, на сцене которого артистка работала долгие годы.

Творческий путь артистки начался в 1974 году. Вплоть до 1992 года она оставалась ведущей исполнительницей балетного репертуара.

В список ее лучших ролей вошли партии в таких знаменитых спектаклях, как «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар» и «Дон Кихот».

С 1997 года Кунакова занималась педагогической деятельностью. Она работала сначала педагогом-репетитором, а затем балетмейстером-репетитором. Помимо этого, занималась переносом классических постановок Мариинского театра на сцены Токио, Минска, Афин и Бразилии.

В 2009 году артистка была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2025-м за многолетнюю успешную работу и развитие российской культурной среды ее наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

