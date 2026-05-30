В Щелково-7 продолжается благоустройство лесопарка площадью 35 га
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
В микрорайоне Щелково-7 продолжается масштабное благоустройство лесопарка площадью 35 гектаров в рамках народной программы «Единой России». Ход работ вместе с жителями проверил Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Для многих было важно убедиться, что с лесом обходятся бережно. Весь процесс под строгим контролем — здоровые деревья не вырубают, на время строительства их дополнительно огораживают и защищают», — сказал Глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.
В лесопарке прокладывают порядка 8 километров пешеходных маршрутов по основным направлениям, при этом остальные лесные тропы сохранятся в привычном для жителей виде. Сейчас на территории идет обустройство освещения и прокладка коммуникаций для камер системы «Безопасный регион».
«Для меня принципиально важно, чтобы новый лесопарк был комфортным и спокойным пространством для семейного отдыха, а не местом для костров, распития алкоголя и шумных компаний — предусмотрим здесь два поста охраны и регулярное патрулирование территории», — добавил Андрей Булгаков.
Одной из главных точек притяжения станет лыжероллерная трасса протяженностью 2 километра. Отдельно обсудили организацию проката оборудования. Кроме того, уже готовы основания под детские площадки, зону для занятий с собаками, пространства для отдыха и место для принятия солнечных ванн.
При благоустройстве используются природные материалы: пешеходные дорожки выполняют из гранитного отсева и деревянных настилов. Асфальтовое покрытие появится только там, где это допустимо.
Открытие запланировано на третий квартал 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.