В Щелково-7 продолжается благоустройство лесопарка площадью 35 га

«Для многих было важно убедиться, что с лесом обходятся бережно. Весь процесс под строгим контролем — здоровые деревья не вырубают, на время строительства их дополнительно огораживают и защищают», — сказал Глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

В лесопарке прокладывают порядка 8 километров пешеходных маршрутов по основным направлениям, при этом остальные лесные тропы сохранятся в привычном для жителей виде. Сейчас на территории идет обустройство освещения и прокладка коммуникаций для камер системы «Безопасный регион».

«Для меня принципиально важно, чтобы новый лесопарк был комфортным и спокойным пространством для семейного отдыха, а не местом для костров, распития алкоголя и шумных компаний — предусмотрим здесь два поста охраны и регулярное патрулирование территории», — добавил Андрей Булгаков.

Одной из главных точек притяжения станет лыжероллерная трасса протяженностью 2 километра. Отдельно обсудили организацию проката оборудования. Кроме того, уже готовы основания под детские площадки, зону для занятий с собаками, пространства для отдыха и место для принятия солнечных ванн.

При благоустройстве используются природные материалы: пешеходные дорожки выполняют из гранитного отсева и деревянных настилов. Асфальтовое покрытие появится только там, где это допустимо.

Открытие запланировано на третий квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.