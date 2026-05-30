В Крыму появились очереди на заправках после ограничения продажи бензина АИ-95

В Крыму после введения ограничений на продажу топлива образовались очереди на автозаправочных станциях. С 30 мая продажу бензина марки АИ-95 ограничили до 20 литров в одни руки в сутки. Этот факт спровоцировал очереди, сообщает «Осторожно, новости» .

Причиной временного ограничения продажи топлива стали атаки ВСУ на трассу «Новороссия» — ключевую сухопутную артерию, соединяющую Ростов-на-Дону с Симферополем через «новые территории». Ограничения также ввели в Макеевке под Донецком.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что над трассой в районе Бердянска зафиксировано дистанционное минирование дороги с помощью беспилотников. ВСУ сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при движении автомобиля или человека. Чиновник призвал водителей ограничить поездки без острой необходимости. По его словам, меры безопасности усилены, работают мобильно-огневые группы, беспилотники фиксируют на подлете. Только за последние сутки на подступах к Запорожской области уничтожено около 100 дронов.

Очереди на заправках образовались несмотря на просьбы главы Республики Крым Сергея Аксенова не покупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственно дефицит и заторы у бензоколонок.

