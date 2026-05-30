Опубликовано фото мужчины, который в Тюмени пытался изнасиловать девочку

В Сети появилась фотография 44-летнего мужчины, который силой затащил в подъезд пятилетнюю девочку и пытался ее изнасиловать. Совершить преступление злоумышленнику помешала женщина, которая отреагировала на крики детей, пытавшихся спасти малышку. Прохожая успела сфотографировать педофила, этот кадр опубликовал Telegram-канал « 112 ».

На фото видно, что мужчина был одет в черную футболку с принтом, треники и домашние тапочки. На лице у него были солнцезащитные очки. В момент фотографирования злоумышленник показывал пальцем на женщину, которая помешала ему совершить преступление.

Ранее в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как дети пытались помешать мужчине затащить в подъезд кричащую девочку. Именно их шум и услышала женщина, поспешившая на помощь.

На данный момент 44-летний Алексей Н. задержан. С ним работают компетентные сотрудники. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Предварительно известно, что в момент попытки изнасилования девочки злоумышленник был сильно пьян.

