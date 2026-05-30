Педофил пытался изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени на глазах ее братьев

В Тюмени взрослый мужчина пытался надругаться над 5-летней девочкой на улице Судостроителей, 36. Злоумышленник взял на руки малышку и затащил в подъезд. Помешать педофилу пытались маленькие братья девочки, которые мешали мужчине закрыть дверь в подъезд, кричали и привлекли внимание женщине, которая спасла детей, сообщает Telegram-канал «112» .

Момент происшествия попал на видео. Все произошло 28 мая в 15:27. На опубликованных кадрах видно, что мужчина на руках нес в подъезд девочку, которая кричала. Следом за ними бежал мальчик, который хватал девочку за ноги и пытался вытащить из рук мужчины. Затем подбежал мальчик чуть старше и всячески мешал мужчине закрыть двери в подъезд, в какой-то момент мужчина бросил дверь и пошел с девочкой внутрь дома.

Оба мальчика кричали и привлекли внимание женщины, которая поспешила на помощь. На опубликованных кадрах видно, что когда прохожая вбежала в подъезд, мужчина уже успел снять с себя штаны и раздел девочку до трусиков.

Когда женщина вошла в подъезд и тоже начала кричать, мужчина отпустил девочку, надел штаны и начал убегать внутрь дома. Спасительница детей успела сфотографировать злоумышленника и передала всю информацию в полицию.

Стражи порядка оперативно задержали педофила, им оказался 44-летний мужчина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.