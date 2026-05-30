Автомобили перестали пропускать по Крымскому мосту
Фото - © Росавтодор
Движение машин по Крымскому мосту на время перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.
Также им порекомендовали следовать указаниям работников транспортной безопасности. Причина перекрытия не уточняется.
В прошлый раз движение транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали 27 мая. Тогда причины перекрытия тоже не называли.
