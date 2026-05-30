Автомобили перестали пропускать по Крымскому мосту

сегодня в 10:14

Движение машин по Крымскому мосту на время перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал « Крымский мост: оперативная информация ».

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

Также им порекомендовали следовать указаниям работников транспортной безопасности. Причина перекрытия не уточняется.

В прошлый раз движение транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали 27 мая. Тогда причины перекрытия тоже не называли.

