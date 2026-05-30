Обломки украинского БПЛА ранили мужчину в Краснодарском крае

В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков украинского беспилотника ранения получил один человек, в Армавире произошел пожар на нефтебазе. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Раненному мужчине оказали медпомощь в больнице. Его не госпитализировали.

В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА ВСУ нашли по пяти адресам. У частных домов повреждены остекления и фасады.

В Армавире произошел пожар на территории перевалочной нефтебазы. Возгорание случилось из-за падения обломков БПЛА ВСУ. Никто не пострадал.

