сегодня в 10:53

Стоимость водки в России взлетела почти на 15% за год

Средние розничные цены на водку в России по состоянию на 18 мая выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С начала 2026-го рост составил 12,2%, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По словам эксперта, одной из главных причин удорожания стало увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост таких сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара для потребителей.

Дополнительное влияние на розничные цены оказывают и другие экономические факторы. В их числе Востриков выделил рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики, комплектующих и остальных компонентов себестоимости производства.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня. Его основная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.