Следствие просит заключить под стражу домогавшегося девочки в метро Москвы

В столице перед судом предстанет 29-летний уроженец Тверской области, обвиняемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия») расследуется профильным следственным отделом по преступлениям на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере. По версии следствия, не позднее 27 мая мужчина в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Боровицкая», совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Преступление удалось пресечь благодаря бдительности одного из пассажиров. Очевидец снял происходящее в вагоне на видео, после чего передал запись и информацию правоохранительным органам.

В ходе совместных оперативных мероприятий следователей столичного СК и сотрудников полиции подозреваемый был оперативно найден и задержан. Ему уже официально предъявлено обвинение.

Органы следствия планируют направить ходатайство в Черемушкинский районный суд города Москвы с просьбой заключить мужчину под стражу.

Ранее сообщалось, что взрослый мужчина обнимал и целовал в разные места девочку-подростка в метро. У него спросили про возраст. Однако мужчина сказал, что ему 17 лет, а девочке 15. На следующей станции они вышли из вагона. Пассажир не поверил, что мужчине 17 лет, поскольку у него были морщины, мешки под глазами и иные характерные признаки более старшего возраста. Он выложил видео в Сеть.

