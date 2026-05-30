Зацепер без признаков жизни парализовал Белорусское направление МЖД
Фото - © Медиасток.рф
На Белорусском направлении МЖД произошел сбой. Электрички Можайск-Москва опаздывают на час, рассказал «Подслушано электрички Москвы» подписчик.
Его поезд стоял на Пионерской 58 минут. Всех отправили на другую платформу.
По данным «Подслушано электрички Москвы», причина в травмировании человека на о. п. Здравница. Очевидец поделился, что на этой платформе зацепер свалился в «межвагонку». У него нет признаков жизни. В результате поезд стоял больше получаса.
На месте происшествия находятся сотрудники служб. Поезда по направлению в Москву и область ходят по одному пути.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.