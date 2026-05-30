Загадочно пропавшую пару на сапах в Омской области нашли мертвой

В Омской области трагически завершились поиски двух сапбордистов, пропавших во время плавания по реке Иртыш. Тело 40-летнего Анатолия Б. обнаружили неподалеку от места, где пара начинала свой заплыв — у поселка Николаевка. Тело 43-летней Ольги С. нашли ниже по течению той же реки, сообщает Baza .

Сапбордисты вышли из дома с досками в руках, после чего их больше никто не видел. Тревогу забил брат Ольги, который написал заявление в полицию о пропаже родственницы и ее спутника. Поиски велись несколько дней и завершились обнаружением тел.

На месте работает следственная группа. Специалистам предстоит выяснить точную причину гибели людей. Среди основных версий — неблагоприятные погодные условия, сильное течение, внезапное ухудшение самочувствия одного из спортсменов или столкновение с препятствием. Не исключается, что сапбордисты могли не надеть спасательные жилеты или не учесть прогноз погоды.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.