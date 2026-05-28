Пара из Омска загадочно исчезла после прогулки на сапах по реке
Двое жителей Омска без вести пропали во время совместной прогулки на сапбордах. Поиски продолжаются уже три дня, сообщает Baza.
43‑летняя женщина и 40‑летний мужчина отправились на прогулку на сапах по реке. Они были легко одеты. С тех пор пару никто не видел. Куда именно они направлялись и добрались ли до места назначения — остается загадкой.
Брат женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. По словам родных, пара вместе уже много лет. Они профессионально занимаются сплавами.
Ранее стало известно, что в Амурской области уже месяц разыскивают молодую мать с пятью детьми. Женщина может быть в любом городе региона.
