Пара из Омска загадочно исчезла после прогулки на сапах по реке

Двое жителей Омска без вести пропали во время совместной прогулки на сапбордах. Поиски продолжаются уже три дня, сообщает Baza .

43‑летняя женщина и 40‑летний мужчина отправились на прогулку на сапах по реке. Они были легко одеты. С тех пор пару никто не видел. Куда именно они направлялись и добрались ли до места назначения — остается загадкой.

Брат женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. По словам родных, пара вместе уже много лет. Они профессионально занимаются сплавами.

