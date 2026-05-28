Устроившего пьяное ДТП нижегородского мажора лишили прав

Устроившему пьяное ДТП 21-летнему сыну нижегородского миллионера теперь два года нельзя садиться за руль. Его лишили водительских прав, сообщает «112» .

Суд вынес решение 28 мая. Он назначил парню лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.

После пьяной аварии на молодого человека составили четыре протокола. Один из них — за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

20 мая парень устроил массовую аварию на своем элитном кабриолете. Он вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде и врезался в другой автомобиль. Тот, в свою очередь, развернулся и влетел в еще одну машину.

До ДТП мажор опубликовал в соцсетях видео, на котором размахивал бокалом в ресторане. После аварии он вновь отправился в заведение, где устроил в дебош.

Ранее суд избрал парню меру пресечения за пьяное ДТП. Его не стали арестовывать, но ввели для него ряд ограничений. Также молодой человек попал под статью о мелком хулиганстве. За это его арестовали на 10 суток.

