Устроившего пьяное ДТП нижегородского мажора лишили прав
Устроившему пьяное ДТП 21-летнему сыну нижегородского миллионера теперь два года нельзя садиться за руль. Его лишили водительских прав, сообщает «112».
Суд вынес решение 28 мая. Он назначил парню лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.
После пьяной аварии на молодого человека составили четыре протокола. Один из них — за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
20 мая парень устроил массовую аварию на своем элитном кабриолете. Он вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде и врезался в другой автомобиль. Тот, в свою очередь, развернулся и влетел в еще одну машину.
До ДТП мажор опубликовал в соцсетях видео, на котором размахивал бокалом в ресторане. После аварии он вновь отправился в заведение, где устроил в дебош.
Ранее суд избрал парню меру пресечения за пьяное ДТП. Его не стали арестовывать, но ввели для него ряд ограничений. Также молодой человек попал под статью о мелком хулиганстве. За это его арестовали на 10 суток.
