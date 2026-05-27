Устроившего ДТП нижегородского мажора арестовали на 10 суток за другой проступок

Устроивший пьяное ДТП сын нижегородского миллионера попал под еще одну статью. Его наказали за мелкое хулиганство, сообщает «112» .

21-летний парень устроил скандал в ресторане. В конфликт были вовлечены компания молодых людей, администрация заведения, простые граждане и представители СМИ.

В итоге представителя золотой молодежи арестовали на 10 суток. Также наказание получил его друг, вместе с которым они буянили.

Накануне суд избрал парню меру пресечения за пьяное ДТП. Его не стали арестовывать, но ввели для него ряд ограничений. Например, ему запрещено выходить из дома в ночное время и посещать бары и другие развлекательные заведения.

21 мая молодой человек на своем кабриолете вылетел на встречную полосу и устроил массовую аварию на Похвалинском съезде. Перед ДТП молодой человек признался подписчикам, что «пьян в дупло». После аварии он поехал в ресторан, где устроил дебош.

