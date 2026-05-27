Жители Подмосковья закрыли почти 165 тыс больничных через MAX

Жители Московской области могут закрыть больничный лист дистанционно через телемедицинскую консультацию в мессенджере MAX. С начала года таким способом оформлено почти 165 тыс листков нетрудоспособности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье закрыть больничный можно без визита в поликлинику — через чат-бот Денис в мессенджере MAX (https://max.ru/eregistratura_mo_bot). Услуга доступна пациентам, прикрепленным к поликлинике минздрава Московской области.

«Для закрытия больничного листа пациенту достаточно иметь доступ в интернет. На телемедицинской консультации врач проведет опрос, убедится в отсутствии жалоб и оценит состояние здоровья, после чего оформит закрытие листка нетрудоспособности. С начала года с помощью чат-бота в мессенджере MAX жители Подмосковья закрыли почти 165 тыс больничных», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на онлайн-консультацию в MAX можно в несколько кликов: ссылка для подключения приходит в чат, а за два часа до приема направляется напоминание. Также оформить запись на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина» и региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.